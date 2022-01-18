"Похоже на реванш с Джошуа": Усик нокаутировал талисмана клуба НБА (видео)

Бык Бенни не смог устоять против украинца.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в шутку нокаутировал Быка Бенни — маскота баскетбольного клуба НБА "Чикаго Буллз".

Это произошло еще в октябре 2019 года, а сейчас об этой ситуации упомянули на странице общего бренда Усика и Ломаченко в Instagram.

Украинец провел дуэль взглядов с москвой, после чего в шутку нанес удар в челюсть "противника". Бенни сделал вид, что не смог устоять на ногах и упал. Александр начал отсчитывать нокаут.

"Быка завалил", "Похоже на реванш из Джошуа", "Что за цирк", "Это Фьюри от него получил нокаут", — пишут читатели в комментариях.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Читайте также:

"В любое время, в любом месте": Усик готовится к реваншу из Джошуа в заснеженных Карпатах (видео)

Усик – Джошуа: букмекеры определили фаворита боя-реванша

"Он знает, что ему нужно для победы": британский боксер сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа