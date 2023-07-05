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Пока будут ждать легенду: сборная Бразилии объявила о назначении нового главного тренера

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Пока будут ждать легенду: сборная Бразилии объявила о назначении нового главного тренера

Фернандо Диниз / Фото: Associated Press

До прихода Карло Анчелотти "селесао" возглавит Фернандо Диниз.

Главный тренер "Флуминенсе" Фернандо Диниз назначен на должность наставника сборной Бразилии по футболу.

Об этом сообщила Бразильская футбольная конфедерация (CBF).

Контракт 49-летнего бразильского специалиста с национальной командой рассчитан на один год. Он будет совмещать работу в сборной Бразилии и "Флуминенсе".

По информации El Chiringuito TV, глава бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес подтвердил, что Диниз будет работать с "селесао", пока команду не возглавит нынешний главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

Источник утверждает, что 64-летний итальянский специалист согласился стать наставником сборной Бразилии и покинет "Реал" по окончании сезона-2023/24.

Соглашение между Анчелотти и сборной Бразилии будет рассчитано до конца 2026 года.

Ожидается, что Анчелотти повезет сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года. Его контракт с "пентакампеонами" будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года, который состоится в Канаде, Мексике и США.

Добавим, что Анчелотти является одним из самых успешных тренеров мира. Он единственный настанвик, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды триумфовал в Лиге чемпионов.

Последним главным тренером сборной Бразилии был Тите, под руководством которого "селесао" в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в серии пенальти проиграли Хорватии. После вылета из Мундиаля он ушел с поста главного тренера "желто-зеленых".

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Дата публикации
Просмотры
297
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