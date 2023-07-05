Пока будут ждать легенду: сборная Бразилии объявила о назначении нового главного тренера

Главный тренер "Флуминенсе" Фернандо Диниз назначен на должность наставника сборной Бразилии по футболу.

Об этом сообщила Бразильская футбольная конфедерация (CBF).

Контракт 49-летнего бразильского специалиста с национальной командой рассчитан на один год. Он будет совмещать работу в сборной Бразилии и "Флуминенсе".

По информации El Chiringuito TV, глава бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес подтвердил, что Диниз будет работать с "селесао", пока команду не возглавит нынешний главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

Источник утверждает, что 64-летний итальянский специалист согласился стать наставником сборной Бразилии и покинет "Реал" по окончании сезона-2023/24.

Соглашение между Анчелотти и сборной Бразилии будет рассчитано до конца 2026 года.

Ожидается, что Анчелотти повезет сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года. Его контракт с "пентакампеонами" будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года, который состоится в Канаде, Мексике и США.

Добавим, что Анчелотти является одним из самых успешных тренеров мира. Он единственный настанвик, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды триумфовал в Лиге чемпионов.

Последним главным тренером сборной Бразилии был Тите, под руководством которого "селесао" в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в серии пенальти проиграли Хорватии. После вылета из Мундиаля он ушел с поста главного тренера "желто-зеленых".

Читайте также:

Испания – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал молодежного Евро-2023

Будет противостоять Роналду и Бензема: легенда "Ливерпуля" возглавил клуб из Саудовской Аравии

На место тренера, которого переманил "Шахтер": бронзовый призер УПЛ назначил нового наставника