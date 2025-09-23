Пока Дембеле вручали "Золотой мяч": ПСЖ с Забарным потерпел первое поражение в сезоне

Илья Забарный, "Марсель" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на выезде проиграл "Марселю" в центральном матче 5-го тура чемпионата Франции. Поединок на стадионе "Велодром" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "провансальцы" забили уже на 5-й минуте – отличился Найеф Агерд.

Несмотря на созданные моменты у чужих ворот, забить хотя бы один гол и спастись от поражения парижанам не удалось.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Марсель" – ПСЖ

Отметим, что этот поединок должен был состояться в воскресенье, 21 сентября, однако из-за погодных условий его перенесли на следующий день.

Это первое поражение ПСЖ в текущем сезоне чемпионата Франции. Парижский клуб имеет 12 очков после пяти туров и опустился на второе место, уступая "Монако" (12 баллов) по дополнительным показателям. Интересно, что по 12 пунктов также набрали "Лион" и "Страсбург".

"Марсель" (9 очков) поднялся на шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции.

В следующем туре ПСЖ 27 сентября примет "Осер", а "Марсель" днем ​​ранее на выезде сыграет со "Страсбургом".

Добавим, что матч "Марсель" – ПСЖ проходил параллельно с церемонией вручения "Золотого мяча-2025", куда отправились лидеры парижан Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

В итоге Дембеле стал обладателем "Золотого мяча-2025". Также ПСЖ признали лучшим клубом в мужском футболе, а коуча парижан Луиса Энрике – лучшим тренером среди мужских команд.