"Пока ей не место в спортивном сообществе": Саладуха – об условии прекращения изоляции России

Украинская легкоатлетка и депутат Верховной Рады Ольга Саладуха рассказала, что около трех тысяч украинских спортсменов сейчас находятся за границей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

У атлетов нет возможности должным образом тренироваться в Украине, ведь многие спортивные объекты пострадали из-за боевых действий.

"С базами есть проблемы. Харьков, Чернигов – биатлонная база, Кременная, Мариуполь... Где-то три тысячи наших спортсменов сейчас находятся за границей. Приблизительно 500 в Италии, тренируются на олимпийской базе, много выехало в Польшу, Чехию, Германию, Испанию, Болгарии. Элитные спортсмены сейчас всем обеспечены, могут тренироваться и соревноваться. Мы не можем потерять то, что накапливали десятилетиями, а через полтора года уже Олимпийские игры. Поэтому нам нужно сохранять элитный состав, а также и молодежь, которая к ним подтягивается", — рассказала Саладуха в интервью "Украинскому радио".

Саладуха высказалась и о международной спортивной изоляции России.

"Для украинского спорта сегодня важно единство, как и для всего украинского народа. Мы все понимаем, что у нас единственный враг – Россия. И мы должны работать ради единой цели – для нашей общей победы. Мы спортивным сообществом объединились с первых дней войны и начали мощным спортивным фронтом работать на то, чтобы просто вытеснить российских и белорусских спортсменов из мира спорта. Ведь все мы понимаем, что спорт это о мире, а тем, кто совершает такие агрессивные преступления, не место в нашем олимпийском движении", — говорит она.

Народная депутат отметила, что возвращение РФ в мировой спорт возможно только в случае прекращения войны и полного возмещения всех убытков, нанесенных российской армией.

"Пока не завершится война, пока Россия не возместит нам все убытки, им не место в спортивном сообществе. Тех, кто совершает такие преступления, надо исключать пожизненно. Адекватных российских спортсменов очень мало. Есть высказанные публично единицы, и они понимают, что за это могут получить наказание", – подчеркнула Саладуха.

Напомним, что украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) выставил на благотворительный аукцион свой чемпионский пояс WBC Asia.

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