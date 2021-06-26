"Пока не показали своего максимума": Ярмоленко дал оценку выступлению сборной Украины на Евро-2020

Вингер с нетерпением ждет следующей игры на турнире.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал выступление команды на Евро-2020 и поделился ожиданиями от матча 1/8 финала со Швецией.

"Все ребята себя хорошо чувствуют. В матче с Австрией мы много бегали и уставали, потому что много теряли мяч. В такой ситуации ты всегда будешь выглядеть уставшим. Мы провели хорошую подготовку, физически все должно быть в порядке. То, что у нас есть на два дня больше на подготовку, будет играть огромную роль, надеюсь, мы это используем.

Швеция заслуженно вышла с первого места в группе. Мы настраиваемся на хорошую игру, победит сильнейший. Все карты я вам открывать не могу. Мы можем отвечать только за самоотдачу и исполнение того, о чем просит тренерский штаб.

Это Евро подтверждает, что слабых команд нет, футбол в мире выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Нет игры, которую я мог бы выделить.

Нас критикуют за игру и результат, и отчасти с этой критикой я согласен. Но я бы попросил внести больше позитива, мы все же вышли из группы, это была наша минимальна задача. Да, нам повезло, и мы плохо сыграли с Австрией. Но мы вышли, и давайте двигаться вперед с позитивными мыслями.

Конечно, в матче с Польшей мы болели за шведов - нам хотелось остаться на турнире. Были двоякие впечатления, мы пока что не показали своего максимума. Мы понимали, какой результат нам нужен, все ребята смотрели, переживали.

Спасибо сборной Швеции, теперь нам играть с ними. Будем стараться играть в наш футбол и показать максимум. Мы понимает, что пока наша игра оставляет желать лучшего", - цитирует Ярмоленко Sport.ua.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала. Именно против Швеции сыграет сборная Украины в 1/8 финала ЧЕ-2020. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия — Германия.

Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.

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