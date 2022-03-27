Пока сын прячется в стране-агрессоре: отец Тимощука проживает в Луцке и записался в терроборону

Пока сын прячется в стране-агрессоре: отец Тимощука проживает в Луцке и записался в терроборону

Украинский тренер пытался достучаться до экс-футболиста.

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился мнением об Анатолии Тимощуке, который продолжает работать в санкт-петербургском "Зените" и отмалчивается по поводу российского военного вторжения в Украину.

"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терробороны. Я думаю, что он все знает", – цитирует Вирта сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

11 марта Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Украинская ассоциация футбола лишила его всех титулов, наград, знатных званий и тренерской лицензии, а также исключила из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

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