Пока Украина находится под угрозой войны: Усик засветился в ресторане друга Путина (видео)

Пока Украина находится под угрозой войны: Усик засветился в ресторане друга Путина (видео)

Украинский боксер оскандалился в Лондоне.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик Усик на фоне обострения российской агрессии по отношению к Украине устроил празднование в ресторане друга Путина.

Instagram stories с украинцем у себя выложила светская львица и телеведущая Лейла Чанкальини.

На видео видно, что Усик вместе со своим менеджером Эгисом Климасом и директором Сергеем Лапиным что-то празднуют в компании местной элиты.

Владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 году был на выборах доверенным лицом президента страны-агрессора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что поддержали нашу страну на фоне агрессии РФ защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, титулованная украинская саблистка Ольга Харлан и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

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