Пока Украина находится под угрозой войны: Усик засветился в ресторане друга Путина (видео)

Украинский боксер оскандалился в Лондоне.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик Усик на фоне обострения российской агрессии по отношению к Украине устроил празднование в ресторане друга Путина.
Instagram stories с украинцем у себя выложила светская львица и телеведущая Лейла Чанкальини.
February 23, 2022
На видео видно, что Усик вместе со своим менеджером Эгисом Климасом и директором Сергеем Лапиным что-то празднуют в компании местной элиты.
Владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 году был на выборах доверенным лицом президента страны-агрессора Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что поддержали нашу страну на фоне агрессии РФ защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, титулованная украинская саблистка Ольга Харлан и бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.
Читайте также:
Усик посетил матч Лиги чемпионов в Лондоне и перед стадионом проскандировал название украинского клуба: видео
"Мы на своей земле и правда – за нами": Ярмоленко эмоционально высказался об агрессии России
"Нет войне": французская олимпийская чемпионка по боксу поддержала Украину на фоне российской агрессии