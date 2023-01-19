Показал эффектный финт: Мудрик провел первую тренировку в "Челси" (видео)

Украинский новичок "Челси" Михаил Мудрик провел первую тренировку с лондонским клубом.

Камеры зафиксировали, как 22-летний украинский активно общался с другими игроками "синих", а также тщательно выполнял все указания тренерского штаба.

На дебютной тренировке Мудрик также продемонстрировал свою технику обращения с мячом. Михаил исполнил финт, похожий на "радугу", и забил гол классным ударом в верхний угол.

Видео эффектных действий украинского вингера с первой тренировочной сессии пресс-служба "Челси" опубликовала в Twitter.

Wait for the wink. Excited? pic.twitter.com/2t4OKoyxD4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 18 января 2023

Дебютировать за лондонцев Мудрик может уже в субботу, 21 января, во время матча английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".

В настоящее время подопечные Грэма Поттера занимают лишь десятое место в АПЛ, набрав 28 очков после 19 туров.

Напомним, Михаил перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера", подписав с "синими" контракт до лета 2030 года. За трансфер украинца "горняки" получат 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

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