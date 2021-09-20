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Показал характер после замены: Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ (видео)

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Показал характер после замены: Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ (видео)

Associated Press

Аргентинский футболист проявил неуважение к наставнику.

Напряженный момент случился во время матча 6-го тура Чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом".

На 76-й минуте встречи главный тренер парижан Маурисио Почеттино при счете 1:1 решил заменить звездного новичка своей команды Лионеля Месси.

Во время ухода с поля 34-летний форвард поприветствовал Ашрафа Хакими, который вышел вместо него, однако прошел достаточно отдаленно от своего наставника, чтобы не пожимать ему руку.

При этом и Почеттино, и Месси перекинулись несколькими словами, глядя друг другу в глаза. Лионель же явно был недоволен своей заменой.

В оставшееся время ПСЖ смог вырвать победу. На 90+2-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Мауро Икарди.

Обзор матча ПСЖ - "Лион":

  • Для Месси это уже был третий матч за ПСЖ. В этих играх он не отметился ни одним результативным действием.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Месси дебютировал за ПСЖ, а после матча на поле творилось настоящее безумие.

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