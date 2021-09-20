Показал характер после замены: Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ (видео)

Аргентинский футболист проявил неуважение к наставнику.
Напряженный момент случился во время матча 6-го тура Чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом".
На 76-й минуте встречи главный тренер парижан Маурисио Почеттино при счете 1:1 решил заменить звездного новичка своей команды Лионеля Месси.
Во время ухода с поля 34-летний форвард поприветствовал Ашрафа Хакими, который вышел вместо него, однако прошел достаточно отдаленно от своего наставника, чтобы не пожимать ему руку.
При этом и Почеттино, и Месси перекинулись несколькими словами, глядя друг другу в глаза. Лионель же явно был недоволен своей заменой.
Meanwhile at #PSG, Messi is already done with Pochettino. Notice the handshake snub after being subbed off in the 76th minute pic.twitter.com/QFmHTkLd65— Footy Prime The Podcast (@footy_prime) September 19, 2021
ليو ميسي لم يصافح بوتشيتينو pic.twitter.com/BvpB986Fr0— Messi media (@Fcbmedia14) September 19, 2021
В оставшееся время ПСЖ смог вырвать победу. На 90+2-й минуте второй мяч в ворота гостей забил Мауро Икарди.
Обзор матча ПСЖ - "Лион":
- Для Месси это уже был третий матч за ПСЖ. В этих играх он не отметился ни одним результативным действием.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Месси дебютировал за ПСЖ, а после матча на поле творилось настоящее безумие.