Показал средний палец фанатам: Селезнев оказался в центре нового громкого скандала

Футболист пошел на конфликт с болельщиками.

Форвард "Миная" Евгений Селезнев попал в очередной скандал - во время матча 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с полтавской "Ворсклой" 36-летний нападающий показал средний палец в сторону трибун.

Инцидент случился в перерыве поединка, когда футболист направлялся в подтрибунное помещение. Характерным жестом он отреагировал на свист болельщиков в свой адрес.

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"Ворскла" обыграла "Минай" со счетом 2:0.

"Минай" со счетом 2:0. В прошлом сезоне Селезнев играл за "Колос", но со скандалом покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ.

покинул клуб после зимней паузы. За клуб из Ковалевки Евгений забил 5 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах УПЛ. "Минай" в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, заняв последнее место. Однако команда Василия Кобина осталась в элитном дивизионе, заменив донецкий "Олимпик".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Селезнев попал в скандал, выйдя на матч УПЛ с донецким "Шахтером" без нашивки "Слава Украине".

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