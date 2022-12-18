Показал свое величие: Месси установил ряд рекордов в финале ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил целый ряд рекордов в решающем матче чемпионата мира-2022 против национальной команды Франции.

Капитан Аргентинской сборной вывел свою команду на этот поединок. Матч против французов стал 26-м для Месси на чемпионатах мира за всю карьеру. Лионель вышел на первое место по этому показателю, обойдя достижение немца Лотара Матеуса. На третьем городе Мирослав Клозе — 24 матча, далее следуют Паоло Мальдини и Криштиану Роналду — 23 и 22 матча соответственно.

Кроме того, аргентинец стал первым футболистом, забивавшим на всех стадиях одного чемпионата мира: групповой этап, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал.

Финал ЧМ-2022 стал 172 поединком для форварда за национальную сборную. Лионель в них забил 96 мячей, среди которых рекордные для аргентинских футболистов 11 голов на чемпионатах мира.

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