Покер Гордона: "Ньюкасл" уничтожил команду украинца в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
"Сороки" не оставили шансы азербайджанскому "Карабаху" украинского полузащитника Алексея Кащука.
Английский "Ньюкасл" на выезде разгромил азербайджанский "Карабах" в первом матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку завершился со счетом 1:6.
Главным героем встречи стал форвард "сорок" Энтони Гордон, который еще в первом тайме оформил покер, четырежды поразив ворота соперника. Два из четырех голов англичанин забил с пенальти.
Еще два мяча в составе подопечных Эдди Хау забили Малик Тшау и Джейкоб Мерфи. Азербайджанский клуб ответил только голом Элвина Джафаркулиева.
Украинский полузащитник "Карабаха" Алексей Кащук провел весь матч на скамейке для запасных.
Обзор матча "Карабах" – "Ньюкасл"
Будет добавлен в скором времени.
Ответный матч между "Ньюкаслом" и "Карабахом" состоится во вторник, 24 февраля, в Англии. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.