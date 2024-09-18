Покер Кейна: "Бавария" феерически поиздевалась над "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов (видео)

Команда Венсана Компани отгрузила девять мячей в ворота хорватского соперника.
Мюнхенская "Бавария" уничтожила загребское "Динамо" в домашнем матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 9:2.
В первом тайме немецкий гранд трижды поразил ворота соперника – сначала Гарри Кейн реализовал пенальти, а затем с игры отличились Рафаэль Геррейро и Майкл Олисе.
Сразу после перерыва хорватский клуб неожиданно возродил интригу в матче, забив дважды на протяжении несколько минут – точные удари наносили Бруно Петкович и Такуя Огивара.
Однако дальше "Рекордмастер" устроил гостям тотальное избиение, забив еще шесть голов, три из которых в активе Кейна – англичанин реализовал еще два пенальти и один раз был точным с игры. Таким образом Гарри завершил матч с покером.
Также авторами результативных ударов становились Олисе, который в итоге оформил дубль, Лерой Сане и Леон Горецка.
Следует отметить, что еще два гола подопечных Венсана Компани в этом матче были отменены после просмотра видеоповтора (VAR).
Обзор матча "Бавария" – "Динамо" Загреб
Во втором туре "Бавария" 2 октября на выезде сыграет с "Астон Виллой". В тот же день "Динамо" Загреб будет принимать "Монако".
В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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