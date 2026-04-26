Покер Мендосы, дубль Ярмоленко: "Динамо" одолело "Кривбасс" в безумном матче УПЛ с 11 голами

"Динамо" победило "Кривбасс" в сверхголовом матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 5:6 .

В первом тайме хозяева поля шокировали столичный клуб — покер оформил венесуэльский вингер Глейкер Мендоса, отличившись на 13-й, 29-й, 34-й и 45+2-й минутах.

Мендоса стал первым в истории футболистом, который забил четыре гола в ворота "Динамо" в одном матче чемпионата Украины.

"Бело-синие" до перерыва ответили лишь голом Матвея Пономаренко на 15-й минуте, так что после первого тайма "Кривбасс" вел в счете 4:1.

Однако во втором тайме подопечные Игоря Костюка совершили невероятный камбэк. На 48-й минуте забил Тарас Михавко, на 64-й минуте отличился Назар Волошин, а уже на 69-й минуте Виталия Буяльский сравнял счет — 4:4.

На 73-й минуте Максим Задерака снова вывел "Кривбасс" вперед — 5:4. Но потом дубль оформил Андрей Ярмоленко, который вышел на замену и поразил ворота соперника на 76-й и 87-й минутах, чем принес "Динамо" победу в этом безумном матче.

Матч между "Кривбассом" и "Динамо" стал самым результативным за всю историю УПЛ. До этого никогда команды не забивали 11 голов в одном поединке.

Обзор матча "Кривбасс" — "Динамо"

После этой победы "Динамо" (47 очков) поднялось на третье место в УПЛ. "Кривбасс" (40 баллов) опустился на седьмую позицию.

В следующем туре УПЛ киевляне 3 мая примут "Шахтер", а подопечные Патрика ван Леувена 1 мая встретятся с "Полтавой".