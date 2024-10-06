Покер Судакова принес "Шахтеру" разгромную победу над ЛНЗ в чемпионате Украины (видео)

"Шахтер" разгромил ЛНЗ в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 5:1 .

Героем встречи стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, который оформил покер. 22-летний лидер донецкого клуба поражал ворота соперника на 13-й, 50-й, 53-й и 57-й минутах.

Еще одним мячом в составе "оранжево-черных" на 26-й минуте отличился Александр Зубков. Черкасская команда ответила лишь голом престижа, который на 62-й минуте с пенальти забил Шота Ноникашвили.

Обзор матча "Шахтер" – ЛНЗ

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Шахтер" с 16 очками занимает четвертое место в УПЛ. ЛНЗ находится на седьмой позиции, имея в своем активе 12 зачетных баллов.

В десятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Марино Пушича 18 октября на выезде встретятся с "Колосом", а команда Андреса Карраско 20 октября дома сразится с "Ингульцом".

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