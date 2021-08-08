"Надеюсь, смогу вернуться": Месси разрыдался на прощальной пресс-конференции (видео)

Футболист впервые в карьере сменит команду.

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси разрыдался на пресс-конференции, которая посвящена его уходу из "Барселоны" и проходит в эти минуты.

Появившись перед присутствующими на мероприятии, футболист не смог начать речь, так как сразу же расплакался. Футболист покидает клуб после проведенного в его структуре 21 года.

Se nos rompe el corazón, Leo pic.twitter.com/dbqI4DwpmQ — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

Позже Лионель все-таки начал пресс-конференцию, сказав: "Я сделал все возможное, чтобы остаться, это было то, чего я хотел. Я чувствовал признание и любовь. Надеюсь, смогу вернуться в какой-то момент и стать частью этого клуба.

Что ж, вариант с ПСЖ возможен. На данный момент я еще ни с кем не договорился. Несколько клубов проявили интерес, но до сих пор ничего не закрыто. Мы ведем переговоры, конечно же".

Ранее ТСН Проспорт писал, почему Месси покинул "Барселону" и кто может стать следующим клубом аргентинца.

Напомним, что 30 июня 2021 года истек срок действия контракта с клубом. Позже ему не разрешили начать подготовку к новому сезону в составе "Барселоны".

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хотел остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивали Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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