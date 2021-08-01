Покидает ли Шевченко сборную Украины: помощник наставника "сине-желтых" обнародовал заявление

Андреа Мальдера подтвердил информацию об уходе Андрея Шевченко.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, итальянец Андреа Мальдера, подтвердил сенсационное заявление Андрея Шевченко о том, что он уходит с поста главного тренера "сине-желтых".

"Наша работа с Федерацией футбола Украины сегодня официально завершается. Я благодарю всех игроков, персонал (за большое уважение, которое всегда проявляли), президента и федерацию за прекрасную возможность, которую я имел, но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.

Я все отдал, что имел, и так много получил. Ты будешь в моем сердце и на моей коже навсегда, Украина", - написал Мальдера у себя в Instagram.

Ранее новость об уходе Шевченко из сборной Украины прокомментировали в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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