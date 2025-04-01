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Покидал стадион на костылях: стало известно, на сколько выбыл Холанд из-за травмы
Ожидается, что норвежец вернется на поле до Клубного чемпионата мира.
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит большую часть остатка матчей текущего сезона из-за травмы лодыжки.
Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что он восстановится только к заключительным матчам сезона, а также будет готов сыграть на Клубном чемпионате мира, который с 15 июня по 13 июля состоится в США.
Пройдя первоначальное обследование, 24-летний норвежец обратится за консультацией к специалисту по поводу своего повреждения.
В этом сезоне на счету Эрлинга 30 голов и 4 ассиста в 40 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Напомним, что Холанд травмировался во втором тайме четвертьфинального матча Кубка Англии против "Борнмута", в составе которого выступает украинский защитник Илья Забарный. На 49-й минуте норвежский бомбардир сравнял счет, а уже на 61-й минуте был заменен из-за повреждения.
После поединка, который завершился волевой победой команды Хосепа Гвардиолы (2:1), в соцсетях появилось фото, как Холанд на костылях и в специальном ортезе покидал стадион "Борнмута".
Отметим, что в полуфинале Кубка Англии "горожане" сразятся с "Ноттингемом". Другого финалиста турнира определят "Кристал Пэлас" и "Астон Вилла". Матчи состоятся 26 и 27 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.