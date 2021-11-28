Покинул поле на носилках: Неймар получил ужасное повреждение голеностопа

Бразилец выбыл на неопределенный срок.

В рамках 15-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" принимал лидера турнирной таблицы ПСЖ и потерпел поражение.

Конец поединка запомнится ужасающей травмой одного из лидеров парижского гранда. Неймар во время одного из единоборств неудачно поставил ногу, в результате чего его голеностоп вывернулся в неестественной форме.

Бразилец не смог самостоятельно покинуть поле, его вынесли на носилках. На поле футболиста сменил Эмбимбе.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 40 очков.

Следующий матч команда проведет против Ниццы в среду, 1 декабря.

В этом сезоне Неймар сыграл в 10 матчах ПСЖ, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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