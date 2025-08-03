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Покинул поле уже на 11-й минуте: Месси травмировался в матче за "Интер" Майами (видео)
Аргентинец выбыл на неопределенный срок из-за повреждения.
Звездный нападающий "Интера" Майами Лионель Месси травмировался в матче второго тура группового этапа Кубка Лиг против мексиканского клуба "Некакса".
Аргентинец получил повреждение уже на 8-й минуте поединка, после чего пытался продолжить игру, но был вынужден заменен на 11-й минуте.
"Лео почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы узнаем о степени тяжести травмы только завтра. Пожалуй, у него что-то не так. Возможно, это не слишком серьезно, потому что он не испытывал боли, но дискомфорт все же был", – приводит слова главного тренера майамцев Хавьера Маскерано издание ESPN.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победил "Интер" Майами – 5:4.
Обзор матча "Интер" Майами – "Некакса"
Напомним, на Клубном чемпионате мира-2025, который этим летом состоялся в США, команда Месси выбыла в 1/8 финала от ПСЖ (0:4).