Покинул поле уже на 11-й минуте: Месси травмировался в матче за "Интер" Майами (видео)

Лионель Месси / © Associated Press

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Звездный нападающий "Интера" Майами Лионель Месси травмировался в матче второго тура группового этапа Кубка Лиг против мексиканского клуба "Некакса".

Аргентинец получил повреждение уже на 8-й минуте поединка, после чего пытался продолжить игру, но был вынужден заменен на 11-й минуте.

"Лео почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Мы узнаем о степени тяжести травмы только завтра. Пожалуй, у него что-то не так. Возможно, это не слишком серьезно, потому что он не испытывал боли, но дискомфорт все же был", – приводит слова главного тренера майамцев Хавьера Маскерано издание ESPN.

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Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победил "Интер" Майами – 5:4.

Обзор матча "Интер" Майами – "Некакса"

Напомним, на Клубном чемпионате мира-2025, который этим летом состоялся в США, команда Месси выбыла в 1/8 финала от ПСЖ (0:4).