Покинула корт на коляске: испанская теннисистка снялась с матча Олимпиады в Токио из-за жары

Покинула корт на коляске: испанская теннисистка снялась с матча Олимпиады в Токио из-за жары

Паула Бадоса не смогла доиграть четвертьфинал против Маркеты Вондроушовой.

Испанская теннисистка Паула Бадоса не сумела завершить матч 1/4 финала Олимпиады-2020 против чешки Маркеты Вондроушовой.

После проигранного со счетом 3:6 первого сета испанке стало плохо из-за жары. Температура воздуха в Токио достигает 30 градусов. На корт вызвали врачей. После оказания экстренной помощи и консультаций с ними Бадоса решила не продолжать встречу и снялась с олимпийского турнира.

Самостоятельно покинуть корт испанская спортсменка не смогла - ее забрали на коляске.

Associated Press

Associated Press

Несмотря на жаркую погоду, у Бадосы сегодня еще был запланирован стартовый матч в миксте, в котором она должна выступить вместе с Пабло Карреньо-Бусто.

Вондроушова, которая прошла в полуфинал на отказе соперницы, поборется за выход в финал с Элиной Свитолиной, которая в Токио уже переписала историю украинского тенниса на Олимпиадах. Наша соотечественница впервые в карьере сыграет в 1/2 финала Олимпийских игр.

Полуфинальное противостояние Свитолина - Вондроушова состоится в четверг, 29 июля. Начало - не ранее 5 утра по киевскому времени.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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