Покинула поле в слезах: футболистка сборной Новой Зеландии оформила хет-трик в свои ворота (видео)

Покинула поле в слезах: футболистка сборной Новой Зеландии оформила хет-трик в свои ворота (видео)

В течение 36 минут Мейкайла Мур умудрилась трижды отличиться автоголами.

Уникальный инцидент произошел во время матча между женскими сборными Новой Зеландии и США на товарищеском турнире SheBelievesCup. Сразу три гола в свои ворота забила новозеландская защитница Мейкайла Мур.

25-летняя футболистка английского "Ливерпуля" трижды поразила свои ворота уже к 36-й минуте. Первым автоголом Мур отличилась на пятой минуте - защитница хотела перехватить подачу с фланга, но срезала мяч в свои ворота.

Прошла минута и Мур во второй раз поразила сетку собственных ворот. На этот раз она в штрафной площадке пыталась выбить мяч головой, но тот коварно залетел в угол ворот.

На 36-й минуте Мейкайла в третий раз огорчила свою команду, неловко подставив ногу под прострел американской футболистки - мяч снова оказался в воротах.

Not great



Новый Zealand's Meikayla Moore ha hat trick против US…of собственных решений.



(via @USWNT ) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE — OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022

Через 4 минуты после такого автогольного хет-трика тренер сборной Новой Зеландии заменила Мур. Девушка покинула поле в слезах.

В итоге Новая Зеландия проиграла со счетом 0:5 . Еще два гола футболистки сборной США забили после перерыва.

Мур подписала контракт с женской командой "Ливерпуля" в 2020 году. С тех пор она сыграла за "мерсисайдцев" 30 матчей и забила три мяча. В футболке национальной сборной Мейкайла провела 48 матчей.

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