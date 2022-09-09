Поклонница Украины камбэком выбила белоруску: определились финалистки US Open-2022

Стало известно, кто сыграет в финале одиночного женского турнира Открытого чемпионата США по теннису-2022.

За трофей последнего турнира Большого шлема в этом сезоне посоревнуются полька Ига Свентек и представительница Туниса Онс Жабер.

Первая ракетка мира Свентек в полуфинале обыграла белоруску Арину Соболенко. Последняя выступала на US Open в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины при содействии Беларуси.

Дуэль польской теннисистки с бывшей второй ракеткой пленеты длилась три сета. Свентек проиграла первую партию - 3:6, но забрала две следующие - 6:1, 6:4.

Добавим, что Свентек активно поддерживает Украину с самого начала широкомасштабной войны с российскими оккупантами. Польская теннисистка играет матчи в кепке с лентой в цветах украинского флага. Также она неоднократно выражала солидарность с Украиной в своих речах, а в июле организовала благотворительный матч, чтобы собрать средства для пострадавших от российской вооруженной агрессии украинцев.

В другом полуфинальном поединке действующая вице-чемпионка Уимблдона Онс Жабер (Тунис) легко справилась с француженкой Каролин Гарсией - 6:1, 6:3.

Финальный матч US Open-2022 между Свентек и Жабер состоится в субботу, 10 сентября. Начало - в 23:00 по киевскому времени.

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