Поклонник каратэ, купивший медаль Горуны на благотворительном аукционе, желает вернуть ее украинцу

Щедрый житель Токио пригласил Станислава в Японию по окончании войны в Украине.

Украинский каратист Станислав Горуна, продавший бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, чтобы собрать средства для украинских защитников во время войны с российскими оккупантами, получит обратно свою награду.

Анонимный покупатель из Японии, заплативший за олимпийскую "бронзу" Горуны 20 500 долларов, решил вернуть ее украинскому спортсмену. Он пригласил 33-летнего львовянина после завершения войны в нашей стране приехать в Японию и забрать свою самую ценную медаль.

Известно, что новый обладатель медали - ярый поклонник каратэ. Его дочь также занимается этим видом спорта.

"Я не хочу, чтобы господин Станислав потерял свою бронзовую медаль с Олимпиады. Если он не против, то я хотел бы пригласить его в Токио после того, как Украина восстановит мир, и вернуть ему награду. Я надеюсь, что Горуна снова сможет привезти ее домой из Японии. Не хочу быть обузой для Станислава во время войны. Я буду рад услышать его, когда в Украине наступит мир", - приводит слова благородного японца Tribuna.com.

Напомним, с первых дней войны Горна с оружием в руках защищает нашу страну от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины.

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