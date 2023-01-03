Поклюка-2023: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Словенский этап Кубка мира по биатлону откроет 2023 год.

5 – 8 января в словенской Поклюке состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли четыре дисциплины: спринты, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.

Отметим, что этап в Поклюке станет первым в 2023 году. После него пятый этап Кубка мира будет принимать 11 – 15 января немецкий Рупольдинг.

Расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

5 января

15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 января

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

7 января

12:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

8 января

12:45 – Одиночная смешанная эстафета

15:25 – Смешанная эстафета

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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