Поклюка-2023: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Словенский этап Кубка мира по биатлону откроет 2023 год.
5 – 8 января в словенской Поклюке состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23.
В программу соревнований вошли четыре дисциплины: спринты, гонки преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.
Отметим, что этап в Поклюке станет первым в 2023 году. После него пятый этап Кубка мира будет принимать 11 – 15 января немецкий Рупольдинг.
Расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону.
5 января
15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
6 января
15:20 – Спринт, 10 км, мужчины
7 января
12:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
8 января
12:45 – Одиночная смешанная эстафета
15:25 – Смешанная эстафета
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
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