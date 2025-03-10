Поклюка-2025: расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу предпоследнего этапа сезона вошли индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.

13-16 марта в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В программу предпоследнего этапа сезона включены индивидуальные гонки, классическая и одиночная смешанные эстафеты и масс-старты.

Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Расписание гонок восьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

13 марта

16:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

14 марта

16:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 марта

14:05 – Смешанная эстафета

16:45 – Одиночная смешанная эстафета

16 марта

14:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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