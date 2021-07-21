Покорил Долину смерти: украинский бегун переписал историю самой тяжелой гонки в мире

Покорил Долину смерти: украинский бегун переписал историю самой тяжелой гонки в мире

Игорь Гоцуляк - первый украинец, который принял участие и поднялся на подиум ультрамарафона Badwater.

Украинский бегун Игорь Гоцуляк занял второе место в ультрамарафоне Badwater со стартом в Долине Смерти в районе пустыни Мохаве (США). Об этом сообщает Ukrainian Sport TV.

Спортсмен из Славутича преодолел дистанцию в 217 километров за 26 часов 35 минут и восемь секунд.

Гоцуляк стал первым украинцем, который выиграл лотерею и попал на этот престижный забег. Дебют получился по-настоящему феерическим - наш соотечественник поднялся на подиум.

Игорь уступил лишь американцу Харви Льюису, который показал результат 25 часов 50 минут и 23 секунды. Это его вторая победа на Badwater.

Украинец Игорь Гоцуляк занял второе место на Badwater 135. Его время — 26:35:08. Он в буквальном смысле слова выжил в ... Опубликовано Ногибогы Среда, 21 Июль 2021

Отметим, что Badwater считается самой тяжелой легкоатлетической гонкой в мире. К участникам предъявляются высокие требования: опыт участия в двух забегах на 80 км, или одном - на дистанцию 161 км. Вместе с бегуном на трассе должна находиться машина сопровождения.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинский бегун установил невероятный рекорд в 30-градусную жару.

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