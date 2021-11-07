Покорила Францию: украинка стала победительницей престижного теннисного турнира

Ангелина Калинина выиграла 15-й титул ITF в карьере.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина триумфовала на турнире ITF во французском Нанте

В финальном поединке 24-летняя украинка одержала победу над француженкой Осеан Доден. Первый сет Калинина выиграла на тай-брейке 7:6 (7:4), а во второй партии ее соперница отказалась продолжить встречу после проигранной подачи (0:1).

На пути в финал Калинина также обыграла индийскую теннисистку Карман Каур Тханди (1-й раунд), россиянку Эрику Андрееву (2-й раунд), британку Сару Бет Грей (четвертьфинал) и представительницу Италии Мартину Тревизан (полуфинал).

Калинина еще не выигрывала турниры самой престижной серии WTA, но имеет уже 15 титулов ITF в одиночном разряде.

В нынешнем сезоне она установила личный рекорд, поднявшись на 57-е место в рейтинге WTA.

Читайте также:

Легенда бокса зрелищно уничтожил соперника и стал абсолютным чемпионом мира: видео нокаута

19-летний украинец Захареев уверенно победил россиянина и стал чемпионом мира по боксу

"Омерзительное мошенничество": чеченский боксер абсурдно нокаутировал соперника, того "номинируют" на "Оскар" (видео)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку