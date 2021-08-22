Покорила Штаты: украинская легкоатлетка впервые в карьере выиграла этап "Бриллиантовой лиги" (видео)

Ирина Геращенко взяла высоту 1.98 метра.

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине.

26-летняя киевлянка, которая была четвертой на Олимпийских играх-2020 в Токио, в борьбе за первое место пьедестала обошла представительницу США Вашти Каннингем.

Обе взяли высоту 1,98 метра, но не смогли покорить планку 2 м. Таким образом, победительница этапа определялась в перепрыгивании, где Ирина с единой попытки взяла 1,94 м, а ее соперница не смогла этого сделать.

Для Геращенко это первая победа в карьере на этапах "Бриллиантовой лиги".

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место, прыгнув на 1,90 метра.

А вот бронзовая призерка Олимпиады в Токио Ярослава Магучих, на которую обрушился шквал критики в Сети после совместного фото с представительницей команды ОКР Марией Ласицкене, этап "Бриллиантовой лиги" решила пропустить.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Минобороны отчитались о встрече с Магучих после скандала.

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