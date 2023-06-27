Покорила соцсети: толкательница ядра выступила в беге с барьерами на Европейских играх (видео)

Необычный случай произошел на Европейских играх 2023 года, которые продолжаются в польском Кракове. Бельгийская толкательница ядра Джолиен Бумкво была вынуждена представить свою сборную сразу в двух разных дисциплинах.

29-летняя Джолиен является капитаном сборной Бельгии по легкой атлетике. Она специализируется на метальных видах: в метании молота и толкании ядра Бумкво 21 раз выигрывала национальное первенство.

Однако на соревнованиях в Кракове спортсменке неожиданно пришлось соревноваться еще и в беге с барьерами. Дело в том, что Анне Загр и Ханне Клаес, которые в сборной Бельгии специализируются в беге с барьерами, получили травмы и не смогли выйти на старт. Так что Бумкво пришлось самой принять участие в забеге на 100 метров с барьерами, чтобы команду не дисквалифицировали.

Джолиен довольно смешно преодолевала дистанцию, переступая через барьеры, но смогла добраться до финиша. Она проиграла ближайшей конкурентке почти 20 секунд (32,81 против 13,81), однако заработала для своей сборной сразу два балла в зачет командного Евро, поскольку швейцарку Дитанджи Камбунджи дисквалифицировали из-за фальстарта.

На финише Джолиен получила громкие аплодисменты от болельщиков на трибунах и своих соперниц. Видео самоотверженного забега толкательницы ядра разлетелось соцсетями.

Jolien Boumkwo является Shot Putter!



Сегодня, он занимает 100mH в Европейской команде команды для 2 пунктов для Belgium.

Safe to say her 32.81s был a PB. pic.twitter.com/sWNQMyCrLs — Oluwadare (@Track_Gazette) 24 июня, 2023

Европейская ассоциация легкой атлетики посвятила спортсменке отдельный пост в соцсетях.

"Каждое очко имеет значение. Толкательница ядра соревнуется за команду Бельгии в беге на 100 метров с препятствиями – это новый уровень преданности", – говорится в подписи к видео.

Every point *does* count at the European Team Championships!



Seventh in shot put, Jolien Boumkwo steps in the 100m hurdles at the very last minute in #Silesia2023 ! #EG2023



( @TeamBelgium, @The_EOC ) pic.twitter.com/3rhERw9y5I — European Athletics (@EuroAthletics) Июнь 24, 2023

Добавим, что в своей профильной дисциплине – толкании ядра – Бумкво заняла на Европейских играх седьмое место среди шестнадцати участниц с результатом 16,58 м.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

После пятого соревновательного дня сборная Украины с 25 наградами (12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых) занимает третье место в медальном зачете Евроигр-2023.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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