Покорила Токио: украинская пловчиха установила мировой паралимпийский рекорд

Наша спортсменка выиграла квалификационный заплыв с потрясающим временем.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко продолжает демонстрировать невероятные результаты на Паралимпиаде-2020 в Токио.

В квалификационном заплыве на 200-метровке она установила мировой паралимпийский рекорд. Елизовета финишировала за рекордные 2 минуты 56,90 секунды и вышла в финал соревнований.

Сегодня Украина только просыпается, а мы уже ИМЕЕМ УТРОМ РЕКОРД МИРА у Лизы Мерешко на предварительных заплывах! Опубликовано National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee среду, 25 августом 2021

Финальный заплыв состоится 26 августа ориентировочно в 11:31 по киевскому времени. Елизавета будет единственной представительницей Украины в этом заплыве.

Отметим, что накануне Мерешко завоевала для Украины первое "золото" на Паралимпиаде в Токио. Украинка с лучшим временем и паралимпийским рекордом преодолела дистанцию 50 метров вольным стилем.

Паралимпийские игры-2020 в Токио состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Как писал ТСН Проспорт, после первого соревновательного дня в активе украинских паралимпийцев 8 медалей: одна золотая, 5 серебряных и две бронзовые. В медальном зачете Украина занимает 5-е место. По количеству завоеванных медалей "сине-желтые" уступают только Австралии (10).

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