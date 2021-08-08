Покорилось наивысшее достижение: украинца признали лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио

Уроженец Черновцов громко заявил о себе в Японии.

Украинский рефери Павел Василинчук был признан лучшим судьей боксерского турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Работа уроженца Черновцов была отмечена оргкомитетом соревнований. Василинчук был единственным украинцем среди 36 судей, работавших на боксерских поединках в Токио.

На Играх-2020 Павел провел 10 поединков в качестве рефери в ринге и 32 боя как член судейской бригады. Он оказался выше своих коллег из Польши и США, которые соответственно заняли второе и третье места.

Василинчук стал первым украинцем, который удостоился звания лучшего судьи Олимпиады - это наивысшее достижение для рефери в боксе.

В 2020 году Павла признали лучшим судьей Украины.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Украина стала 44-й в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

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