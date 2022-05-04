Покоритель Эмиратов: Ребров выиграл первый трофей с "Аль-Айном"

Украинский тренер Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" стал обладателем Кубка ОАЭ.

В финальном матче турнира "Аль-Айн" в серии пенальти победил "Шабаб Аль-Ахли".

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Команда Реброва пропустила в первом тайме, но после перерыва ответила своими двумя голами. Однако соперник все же смог сравнять счет. В серии пенальти "Аль-Айн" праздновал победу - 5:4.

Для Реброва это первый трофей в ОАЭ. 47-летний украинский специалист возглавил команду из Эмиратов в 2021 году.

Отметим также, что подопечные Реброва уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата ОАЭ с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

А самого украинца уже в седьмой раз признали лучшим тренером месяца в ОАЭ.

Напомним, ранее Ребров пообещал, что после завершения сезона в ОАЭ вернется в Украину, чтобы с оружием в руках защищать родину от российских оккупантов.

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