Покорители Британии: Миколенко и Усик сделали совместное фото и обменялись подарками

Футболист и боксер порадовали друг друга презентами.
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и защитник "Эвертона" Виталий Миколенко встретились и устроили обмен подарками.
Миколенко вручил Усику игровую футболку мерсисайдского клуба со своим номером, а Александр презентовал Виталию боксерскую перчатку. На обоих подарках спортсмены поставили свои подписи.
"С чемпионом", - подписал Миколенко совместное фото с Усиком на своей странице в Instagram.
"Младший и старший. Один начинает покорять Британию, второй прибил трех британцев", - заметил один из подписчиков, вспомнив победы Усика над Тони Белью, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.
- Усик готовится к реваншу из Джошуа. В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.
- Миколенко провел в составе "Эвертона" уже два матча: помог "ирискам" выбить "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии и дебютировал в АПЛ против "Норвича" (1:2).
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