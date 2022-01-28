Покорители Британии: Миколенко и Усик сделали совместное фото и обменялись подарками

Покорители Британии: Миколенко и Усик сделали совместное фото и обменялись подарками

Футболист и боксер порадовали друг друга презентами.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и защитник "Эвертона" Виталий Миколенко встретились и устроили обмен подарками.

Миколенко вручил Усику игровую футболку мерсисайдского клуба со своим номером, а Александр презентовал Виталию боксерскую перчатку. На обоих подарках спортсмены поставили свои подписи.

"С чемпионом", - подписал Миколенко совместное фото с Усиком на своей странице в Instagram.

"Младший и старший. Один начинает покорять Британию, второй прибил трех британцев", - заметил один из подписчиков, вспомнив победы Усика над Тони Белью, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.

Усик готовится к реваншу из Джошуа. В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной .

, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились, но идею проведения поединка в Украине . Миколенко провел в составе "Эвертона" уже два матча: помог "ирискам" выбить "Халл Сити" (3:2) в Кубке Англии и дебютировал в АПЛ против "Норвича" (1:2).

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