"Покойся с миром, легенда": Усик отреагировал на смерть экс-чемпиона мира
Украинец почтил память Рикки Хаттона.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на смерть выдающегося британского боксера Рикки Хаттона.
Украинец почтил память бывшего чемпиона мира по боксу на своей странице в Instagram.
"Покойся с миром, легенда", – написал Усик.
Хаттон был чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе, владел поясами IBO и WBA в полусреднем весе.
За карьеру Рикки провел 48 поединков на профиринге, в которых одержал 45 побед (32 – нокаутом) и потерпел три поражения, в том числе от украинца Вячеслава Сенченко в своем последнем бою в ноябре 2012 года.
Ранее Хаттон, которому в октябре должно было исполниться 47 лет, говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства, после чего стал работать над собственным психическим здоровьем.
Ранее сообщалось, что мексиканский боксер умер спустя несколько часов после проигранного боя.