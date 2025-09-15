"Покойся с миром, легенда": Усик отреагировал на смерть экс-чемпиона мира

Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на смерть выдающегося британского боксера Рикки Хаттона.

Украинец почтил память бывшего чемпиона мира по боксу на своей странице в Instagram.

"Покойся с миром, легенда", – написал Усик.

Александр Усик почтил память Рикки Хаттона / © instagram.com/usykaa

Хаттон был чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе, владел поясами IBO и WBA в полусреднем весе.

За карьеру Рикки провел 48 поединков на профиринге, в которых одержал 45 побед (32 – нокаутом) и потерпел три поражения, в том числе от украинца Вячеслава Сенченко в своем последнем бою в ноябре 2012 года.

Ранее Хаттон, которому в октябре должно было исполниться 47 лет, говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства, после чего стал работать над собственным психическим здоровьем.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер умер спустя несколько часов после проигранного боя.