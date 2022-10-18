Покурил на скамейке запасных: звездный футболист поплатился за свою выходку во время матча

"Антверпен" отстранил Раджу Наингголана от тренировок и матчей.

Звездный полузащитник "Антверпена" Раджа Наингголан попал в скандал из-за того, что перед началом матча чемпионата Бельгии против "Стандарда" курил на скамейке запасных.

Пока команды разминались и готовились к старту встречи, 34-летний экс-игрок сборной Бельгии достал электронную сигарету и решил немного расслабиться.

Этот момент зафиксировали камеры, после чего соответствующий снимок быстро разлетелся по Сети.

Такое отношение футболиста к своей работе отнюдь не понравилось руководству "Антверпена". За свою выходку Наингголан был отстранен на неопределенный срок от тренировок и матчей.

Наингголан выступает за "Антверпен" с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 12 поединков за бельгийский клуб, отличился одним голом и одним ассистом.

До этого он защищал цвета "Ромы", "Интера" и "Кальяри". Также на его счету 30 матчей в составе сборной Бельгии, 6 забитых голов.

После 12 туров "Антверпен" с 30 очками занимает второе место в таблице Лиги Жупиле. Лидирует "Генк", набравший 31 балл.

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