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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Полесье — Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 9-го тура УПЛ

Поединок состоится 18 октября в Житомире.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Полесье"

"Динамо" — "Полесье" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 18 октября, житомирское "Полесье" примет киевское "Динамо" в матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

"Полесье" с 19 очками после восьми сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, на 2 балла отставая от лидера чемпионата — донецкого "Шахтера". У "Динамо" 16 зачетных пунктов после семи поединков и третья ступенька.

Где смотреть матч Полесье — Динамо

В Украине поединок "Полесье" — "Динамо" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Полесье — Динамо

Незначительным фаворитом матча букмекеры считают "Полесье". На победу житомирцев принимаются ставки с коэффициентом 2,49. Ничья — 3,41. Выигрыш "бело-синих" — 2,73.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел греческий АЕК во втором туре Лиги чемпионов.

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