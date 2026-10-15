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Полесье — Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 9-го тура УПЛ
Поединок состоится 18 октября в Житомире.
В воскресенье, 18 октября, житомирское "Полесье" примет киевское "Динамо" в матче девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
"Полесье" с 19 очками после восьми сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, на 2 балла отставая от лидера чемпионата — донецкого "Шахтера". У "Динамо" 16 зачетных пунктов после семи поединков и третья ступенька.
Где смотреть матч Полесье — Динамо
В Украине поединок "Полесье" — "Динамо" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Прогноз букмекеров на матч Полесье — Динамо
Незначительным фаворитом матча букмекеры считают "Полесье". На победу житомирцев принимаются ставки с коэффициентом 2,49. Ничья — 3,41. Выигрыш "бело-синих" — 2,73.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел греческий АЕК во втором туре Лиги чемпионов.