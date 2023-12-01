"Полесье" драматично упустило победу над "Вересом" и не сумело подняться на вершину УПЛ

"Полесье" сыграло вничью с "Вересом" в стартовом матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Номинально домашний для житомирцев поединок состоялся на стадионе "Авангард" в Ровно и завершился со счетом 1:1 .

Команда Юрия Калитвинцева вышла вперед во втором тайме. На 68-й минуте Борис Крушинский после подачи с углового расстрелял ворота, воспользовавшись скидкой Филиппа Будковского.

Однако в компенсированное время "Верес" сумел вырвать ничью. На 90+7-й минуте Михаил Шестаков на дальней штанге ударом головой замкнул подачу Жулио Сезара.

Добавим, что "Полесье" продлило свою беспроигрышную серию, которая длится с середины сентября, когда житомирцы уступили "Черноморцу" в рамках 7-го тура чемпионата Украины. С тех пор подопечные Калитвинцева не проигрывают уже 11 поединков (9 в УПЛ и 2 в Кубке Украины).

"Полесье" (31 балл) поднялось на второе место в УПЛ, но не смогло догнать по очкам лидера – "Днепр-1" (33 пункта), который провел на один матч меньше. "Верес" (12 очков) остался на 14-й строчке.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Полесье" 8 декабря примет "Днепр-1", а ровенская команда в тот же день встретится с "Шахтером".

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