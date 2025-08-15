ТСН в социальных сетях

183
1 мин

Полесье – Фиорентина: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Житомирцы попытаются совершить громкую сенсацию в противостоянии с клубом Серии А.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полесье"

"Полесье" / © ФК Полесье

В четверг, 21 августа, житомирское "Полесье" сразится с итальянской "Фиорентиной" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев. Время начала поединка станет известно позже.

"Полесье" стартовало в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1). В третьем квалификационном этапе подопечные Руслана Ротаня одолели венгерский "Пакш" (3:0, 1:2).

"Фиорентина" матчем с "Полесьем" только начнет новый сезон. Прошлый розыгрыш Серии А "фиалки" завершили на шестом месте в турнирной таблице.

Прогноз букмекеров на матч Полесье – Фиорентина

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают "Фиорентину". На победу итальянского клуба можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья – 4,55. Выигрыш "Полесья" – 7,50.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение "фиалкам", чей триумф оценен коэффициентом 1,10. Итоговый успех житомирцев – 6,00.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в итальянском городе Реджо-Эмилия.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

