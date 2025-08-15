- Дата публикации
Полесье – Фиорентина: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Житомирцы попытаются совершить громкую сенсацию в противостоянии с клубом Серии А.
В четверг, 21 августа, житомирское "Полесье" сразится с итальянской "Фиорентиной" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев. Время начала поединка станет известно позже.
"Полесье" стартовало в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1). В третьем квалификационном этапе подопечные Руслана Ротаня одолели венгерский "Пакш" (3:0, 1:2).
"Фиорентина" матчем с "Полесьем" только начнет новый сезон. Прошлый розыгрыш Серии А "фиалки" завершили на шестом месте в турнирной таблице.
Прогноз букмекеров на матч Полесье – Фиорентина
Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают "Фиорентину". На победу итальянского клуба можно поставить с коэффициентом 1,40. Ничья – 4,55. Выигрыш "Полесья" – 7,50.
В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение "фиалкам", чей триумф оценен коэффициентом 1,10. Итоговый успех житомирцев – 6,00.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в итальянском городе Реджо-Эмилия.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.