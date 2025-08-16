Полесье – Фиорентина: где и когда смотреть матч квалификации Лиги конференций

"Полесье" / © ФК Полесье

Реклама

В четверг, 21 августа, житомирское "Полесье" сразится с итальянской "Фиорентиной" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на "Татран Арене" в словацком городе Пряшев. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

"Полесье" стартовало в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1). В третьем квалификационном этапе подопечные Руслана Ротаня одолели венгерский "Пакш" (3:0, 1:2).

Реклама

"Фиорентина" матчем с "Полесьем" только начнет новый сезон. Прошлый розыгрыш Серии А "фиалки" завершили на шестом месте в турнирной таблице.

Где смотреть матч Полесье – Фиорентина

Матч "Полесье" – "Фиорентина" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 28 августа, в итальянском городе Реджо-Эмилия. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.