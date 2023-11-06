"Полесье" и "Кривбасс" расписали боевую ничью в матче лидеров УПЛ

"Полесье" и "Кривбасс" сыграли вничью в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире завершился со счетом 1:1 .

Уже на третьей минуте встреча была остановлена из-за воздушной тревоги. После возобновления игры гости до перерыва сумели выйти вперед – на 39-й минуте голом отличился Денис Кузык, ассистировал ему Тимур Стецьков.

В начале второго тайма житомирский клуб отыгрался – на 54-й минуте гол забил Артем Козак. Результативную передачу занес в свой актив Бени Макуана.

После этого матча "Полесье" с 26 очками занимает второе место в УПЛ. "Кривбасс" имеет 27 баллов и продолжает лидировать в чемпионате Украины.

В следующем туре УПЛ команда Юрия Калитвинцева 11 ноября примет "Металлист 1925", а подопечные Юрия Вернидуба днем позже дома сыграют против "Динамо".

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