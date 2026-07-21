Полесье — Копенгаген: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги конференций

"Полесье" / facebook.com/fcpolissya

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В четверг, 23 июля, житомирское "Полесье" посоревнуется с датским "Копенгагеном" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в словацком городе Кошице на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне "Полесье" стало бронзовым призером УПЛ, а "Копенгаген" финишировал седьмым в чемпионате Дании, но выиграл плей-офф за выход в еврокубки.

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Отметим, что Копенгаген является 16-кратным чемпионом Дании. Он удерживает абсолютный национальный рекорд по количеству завоеванных чемпионских титулов.

Прогноз букмекеров на матч Полесье — Копенгаген

Фаворитом первого матча букмекеры считают "Копенгаген". На победу датского клуба можно поставить с коэффициентом 1,81. Ничья — 3,60. Выигрыш житомирцев — 4,20.

На проход "Копенгагена" в следующую стадию принимают ставки с коэффициентом 1,28. Итоговый успех команды Руслана Ротаня — 3,50.

Ответный матч состоится в среду, 29 июля, в Дании. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Дебрецен" (Венгрия) — "Пюник" (Армения), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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