"Полесье" на последних минутах вырвало победу над "Оболонью" и вышло на второе место в УПЛ (видео)

Житомирский клуб забил два гола в компенсированное время.

"Полесье" победило "Оболонь" в домашнем матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире закончился со счетом 2:0 .

Оба гола хозяева забили уже в компенсированное ко второму тайма время.

Сначала на 90+7-й минуте Василий Грицук реализовал пенальти после того, как в составе "пивоваров" вторую желтую карточку и удаление заработал Тарас Мороз.

А уже в следующей атаке команда Юрия Калитвинцева окончательно сняла вопрос о победителе встречи – на 90+9-й минуте отличился Артем Козак.

Обзор матча

"Полесье" (12 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ. Житомирский клуб всего на два балла отстает от лидера чемпионата – "Шахтера". В активе "Оболони" 5 зачетных пунктов и 12-я позиция.

В следующем туре "Полесье" сыграет против "Черноморца", а команда Валерия Иващенко сразится с "Шахтером". Эти поединки состоятся после международной паузы – 16 сентября.

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