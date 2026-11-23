ЛНЗ — "Полесье" / facebook.com/fcpolissya

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ЛНЗ и "Полесье" сыграли вничью в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Черкассы-Арена" в Черкассах завершился со счетом 1:1.

Хозяева поля открыли счет уже на старте встречи — на 6-й минуте Геннадий Пасич отличился голом после ошибки вратаря гостей Евгения Волынца.

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После перерыва житомирский клуб отыгрался — на 56-й минуте точный удар из-за пределов штрафной площадки нанес Владислав Велетень.

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На 60-й минуте матч матч приостановлен из-за воздушной тревоги. После отбоя игра возобновилась, но счет на табло уже не изменился.

Отметим, что на 89-й минуте "Полесье" было близко к тому, чтобы вырвать победу, но мяч после подачи с левого фланга от Максима Брагару попал в перекладину.

Обзор матча ЛНЗ — "Полесье"

После этого матча "Полесье" (29 очков) осталось на втором месте в УПЛ — команда Руслана Ротаня на один балл отстает от лидера турнирной таблицы "Шахтера", но еще имеет поединок в запасе. ЛНЗ (19 пунктов) находится на шестой позиции.

Добавим, что в прошлом сезоне чемпионом УПЛ стал "Шахтер". Второе место занял ЛНЗ, третье — "Полесье", а "Динамо" финишировало четвертым.

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В следующем туре "Полесье" на выезде сыграет с "Карпатами", а ЛНЗ в гостях встретится с "Эпицентром". Оба поединка состоятся 29 ноября.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче УПЛ.

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