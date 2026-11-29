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"Полесье" не удержало победу над "Карпатами", но вернулось на первое место в УПЛ
Житомирцы не воспользовались возможностью оторваться от "Шахтера" на вершине турнирной таблицы УПЛ.
Львовские "Карпаты" и житомирское "Полесье" сыграли вничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:1.
Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи житомирцы открыли счет — на 61-й минуте Владислав Велетень реализовал пенальти.
В конце основного времени матча львовяне сумели отыграться — мяч в свои ворота срезал голкипер "волков" Евгений Волынец.
Уже в компенсированное время хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Владислав Бабогло.
Обзор матча "Карпаты" — "Полесье"
Несмотря на потерю очков, "Полесье" (30 очков) поднялось на первое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Руслана Ротаня опережает "Шахтер" (30 баллов) по дополнительным показателям. "Карпаты" (23 пункта) занимают пятую строчку.
В следующем туре "Полесье" примет "Эпицентр", а "Карпаты" дома сыграют против "Оболони". Оба матча состоятся 5 декабря.
Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Черноморцу" в УПЛ.