"Карпаты" — "Полесье" / © ФК Карпаты

Реклама

Львовские "Карпаты" и житомирское "Полесье" сыграли вничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи житомирцы открыли счет — на 61-й минуте Владислав Велетень реализовал пенальти.

Реклама

В конце основного времени матча львовяне сумели отыграться — мяч в свои ворота срезал голкипер "волков" Евгений Волынец.

Реклама

Уже в компенсированное время хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Владислав Бабогло.

Обзор матча "Карпаты" — "Полесье"

Несмотря на потерю очков, "Полесье" (30 очков) поднялось на первое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Руслана Ротаня опережает "Шахтер" (30 баллов) по дополнительным показателям. "Карпаты" (23 пункта) занимают пятую строчку.

В следующем туре "Полесье" примет "Эпицентр", а "Карпаты" дома сыграют против "Оболони". Оба матча состоятся 5 декабря.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Черноморцу" в УПЛ.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров