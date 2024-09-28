"Полесье" обыграло "Карпаты" и поднялось на второе место в УПЛ (видео)

Житомирцы в этом сезоне не проиграли ни одного из семи поединков в чемпионате Украины.

"Полесье" на выезде обыграло "Карпаты" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:3 .

Гости вышли вперед на 18-й минуте усилиями Бориса Крушинского. Уже через минуту львовяне отыгрались благодаря голу Дениса Мирошниченко.

Перед самым перерывом Алексей Гуцуляк снова вывел житомирцев вперед, воспользовавшись передачей Крушинского.

Во втором тайме подопечные Имада Ашура укрепили свое преимущество – на 70-й минуте отличился Александр Назаренко.

Обзор матча "Карпаты" – "Полесье"

"Полесье" с 17 очками поднялось на второе место в УПЛ, не проиграв в этом сезоне ни одного из семи поединков в чемпионате Украины (5 побед и 2 ничьи). Житомирский клуб на два балла отстает от лидирующей "Александрии".

В свою очередь, "Карпаты" с 8 зачетными баллами располагаются на десятой позиции в таблице УПЛ.

В следующем туре УПЛ житомирцы 6 октября примут "Ворсклу", а подпечные Владислава Лупашко 4 октября дома сыграют с "Ингульцом".

Читайте также:

"Александрия" одолела "Кривбасс" и вернула себе единоличное лидерство в УПЛ (видео)

"Шахтер" неожиданно не сумел обыграть "Верес" в матче-открытии 8-го тура УПЛ (видео)

Украина – Венесуэла: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу