"Полесье" обыграло "Кривбасс" и закрепило свое лидерство в УПЛ

"Полесье" / © ФК Полесье

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"Полесье" обыграло "Кривбасс" в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол подопечные Руслана Ротаня забили уже на старте встречи — на 6-й минуте пенальти реализовал Игорь Краснопир, которого накануне довызвали в сборную Украины на поединки Лиги наций.

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Обзор матча "Полесье" — "Кривбасс"

Благодаря этой победе "Полесье" (18 очков) закрепилось на первом месте в таблице УПЛ. Житомирцы на 3 балла опережают ближайшего преследователя — "Шахтер", который имеет матч в запасе. "Кривбасс" (5 пунктов) занимает 11-ю позицию.

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В следующем туре УПЛ, который состоится уже после международной паузы, "Полесье" на выезде сразится с "Буковиной", а криворожский клуб приедет в гости к "Оболони". Базовая дата проведения поединков — 10 октября.

Ранее сообщалось, что гол вратаря спас "Оболонь" от поражения в матче УПЛ против "Черноморца".

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