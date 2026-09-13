"Полесье" обыграло "Левый Берег" и вернулось на первое место в УПЛ

"Полесье" — "Левый Берег" / © ФК Полесье

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"Полесье" победило "Левый Берег" в домашнем матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 1:0 .

Судьбу встречи решил автогол, автором которого на 37-й минуте встречи стал полузащитник гостей Сергей Косовский.

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Обзор матча "Полесье" — "Левый Берег"

Благодаря этой победе "Полесье" (15 очков) вернулось на первое место в УПЛ. "Левый Берег" (4 балла) находится на 12-й позиции.

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В следующем туре УПЛ подопечные Руслана Ротаня 18 сентября примут "Кривбасс", а "Левый Берег" днем позже на выезде сразится с "Эпицентром".

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов.

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