- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
"Полесье" обыграло "Левый Берег" и вернулось на первое место в УПЛ
Житомирская команда снова возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины.
"Полесье" победило "Левый Берег" в домашнем матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 1:0.
Судьбу встречи решил автогол, автором которого на 37-й минуте встречи стал полузащитник гостей Сергей Косовский.
Обзор матча "Полесье" — "Левый Берег"
Благодаря этой победе "Полесье" (15 очков) вернулось на первое место в УПЛ. "Левый Берег" (4 балла) находится на 12-й позиции.
В следующем туре УПЛ подопечные Руслана Ротаня 18 сентября примут "Кривбасс", а "Левый Берег" днем позже на выезде сразится с "Эпицентром".
Ранее сообщалось, что украинский форвард забил в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов.