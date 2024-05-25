"Полесье" обыграло "Шахтер" и завоевало путевку в Лигу конференций (видео)

"Полесье" обыграло "Шахтер" в матче заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Житомире завершился со счетом 2:0 .

Оба гола житомирцы забили в первом тайме. На 27-й минуте автоголом отличился Педриньо, а через две минуты Луифер Эрнандес удвоил преимущество хозяев.

Обзор матча "Полесье" – "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Полесье" (50 очков) вышло на пятое место в УПЛ и пробилось в Лигу конференций, где в следующем сезоне начнет борьбу со второго раунда квалификации. В борьбе за еврокубки житомирский клуб обошел "Рух" (49 баллов), который финишировал на шестой позиции.

"Шахтер" (71 очко) ранее досрочно выиграл 15-е чемпионство в истории. Дончане в следующем сезоне представят Украину в Лиге чемпионов, где будут стартовать по меньшей мере с раунда плей-офф, или же попадут сразу в основную сетку, если мадридский "Реал" победит дортмундскую "Боруссию" в финале нынешнего розыгрыша ЛЧ.

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