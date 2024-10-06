"Полесье" обыграло "Ворсклу" и поднялось на первое место в УПЛ (видео)

"Полесье" одержало победу над "Ворсклой" в домашнем матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Житомире завершился со счетом 2:1 .

На 32-й минуте встречи хозяева открыли счет благодаря голу венесуэльского нападающего Луифера Эрнандеса.

На 40-й минуте полтавская команда восстановила паритет в игре усилием Ибрагима Кане. Так что на перерыв команды отправились при ничейном счете.

Во втором тайме подопечные Имада Ашура забили решающий гол – на 71-й минуте Артем Смоляков красиво пробил издалека в правый верхний угол.

Обзор матча "Полесье" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Полесью" с 20 очками возглавить турнирную таблицу УПЛ, обойдя "Александрию" по дополнительным показателям. На один балл от них отстает "Динамо", которое сыграло на один матч меньше – сегодня киевляне примут "Кривбасс".

Отметим, что житомирский клуб еще не проигрывал в этом сезоне чемпионата Украины – шесть побед и две ничьи. "Ворскла" идет на 12-й позиции, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

В десятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, "Полесье" 19 октября примет "Левый Берег", а подопечные Сергея Долганского в тот же день на выезде сразятся с "Александрией".

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